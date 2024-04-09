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Силы обороны за сутки ликвидировали 850 оккупантов. Генштаб подытожил потери врага

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Цифра близка к 450 тысячам

Силы обороны за сутки ликвидировали 850 оккупантов. Генштаб подытожил потери врага

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 850 российских оккупантов. Также было выведено из строя 209 единиц боевой техники противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российской армии в Украине с 24 февраля 2022 года по 9 апреля 2024 года составляют:

  • личного состава - около 449250 (+850) человек
  • танков - 7110 (+23)
  • боевых бронированных машин - 13620 (+45)
  • артиллерийских систем - 11386 (+30)
  • РСЗО - 1039 (+0)
  • средства ПВО - 753 (+2)
  • самолетов - 347 (+0)
  • вертолетов - 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9033 (+37)
  • крылатые ракеты - 2065 (+0)
  • корабли/катера - 26 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15181 (+71)
  • специальная техника - 1868 (+1).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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