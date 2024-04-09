Силы обороны за сутки ликвидировали 850 оккупантов. Генштаб подытожил потери врага
Цифра близка к 450 тысячам
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 850 российских оккупантов. Также было выведено из строя 209 единиц боевой техники противника.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери российской армии в Украине с 24 февраля 2022 года по 9 апреля 2024 года составляют:
- личного состава - около 449250 (+850) человек
- танков - 7110 (+23)
- боевых бронированных машин - 13620 (+45)
- артиллерийских систем - 11386 (+30)
- РСЗО - 1039 (+0)
- средства ПВО - 753 (+2)
- самолетов - 347 (+0)
- вертолетов - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9033 (+37)
- крылатые ракеты - 2065 (+0)
- корабли/катера - 26 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 15181 (+71)
- специальная техника - 1868 (+1).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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