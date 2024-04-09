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Ночью ПВО уничтожила все 20 ударных БПЛА

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Ночью ПВО уничтожила все 20 ударных БПЛА

Міністерство оборони України

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Украинские силы противовоздушной обороны успешно сбили все 20 российских ударных беспилотников, запущенных во время ночной атаки 9 апреля. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук.

"Российские оккупанты атаковали 20-ю ударными БПЛА типа Shahed-131/136 с мыса Чауда - Крым, Приморско-Ахтарск - рф., а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной Донетчины", - сообщил он.

К отражению воздушного нападения привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбиты все 20 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях", - заявил генерал-лейтенант Олещук.

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Источник:
Командувач Повітряних Сил ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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