Милевский: Ну какой из меня тренер?
Бывший форвард не видит себя в качестве наставника
Фото: УНИАН
Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский высказался касательно возможной тренерской работы.
"Тренером не хочу быть, честно. В структуре клуба очень хочется работать, а тренером как-то мне не очень все это. Какой из меня тренер? Пока вообще...
В структуре клуба? Да, конечно же хочется. Я нападающим был, поэтому что-то будет связано с этим. Так я это вижу", - отметил Милевский.
Ранее Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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