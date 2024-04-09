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Милевский: Ну какой из меня тренер?

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Бывший форвард не видит себя в качестве наставника

Милевский: Ну какой из меня тренер?

Фото: УНИАН

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский высказался касательно возможной тренерской работы.

"Тренером не хочу быть, честно. В структуре клуба очень хочется работать, а тренером как-то мне не очень все это. Какой из меня тренер? Пока вообще...

В структуре клуба? Да, конечно же хочется. Я нападающим был, поэтому что-то будет связано с этим. Так я это вижу", - отметил Милевский.

Ранее Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть.

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Артем Милевский
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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