Ночью дроны атаковали авиационный учебный центр в России
Взрывы прозвучали поздней ночью
росзмі
Ночью 9 апреля беспилотники атаковали Воронежскую и Белгородскую области. Минобороны РФ заявило об уничтожении четырех дронов, в то же время местные жители сняли видео взрыва в Борисоглебске (Воронежская область).
Впоследствии в ряде украинских СМИ появилась информация из собственных источников, что за атакой стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Да, авиационный завод. Это то, что можем констатировать из разных источников. Был грохот, также можем подтвердить. Деталей раскрывать не будем, но, по предварительной информации, поражены основные производственные мощности предприятия", - сказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире Радио Свобода.
По данным "Baza", два дрона ударили по местному учебному авиационному центру подготовки летного состава. Первый БПЛА врезался в фасад здания на уровне 4-го этажа около трех утра. Через час туда же попал и второй беспилотник.
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