В продажу поступили билеты на матчи олимпийской сборной Украины

Открылась продажа билетов на матчи олимпийской сборной Украины на Олимпиаде-2024 во Франции. Напомним, команда Руслана Ротаня попала в группу В и сыграет с Аргентиной, Марокко и третьей командой Азии.

Матч Украина - Марокко состоится в 27 июля в Сент-Этьене. Тикеты на эту игру можно приобрести по этой ссылке.

Продажа на поединки с Аргентиной (30 июля) и азиатской командой (24 июля), которая определится позднее, проходит через этот сайт. Обе игры пройдут на стадионе в Лионе.

Стоимость билетов - от 24 евро. Один болельщик может купить до шести тикетов на матч.

Напомним, что сборная Украины U-23 впервые в истории сыграет на Олимпиаде. Соревнования пройдут с 24 июля по 9 августа. В турнире могут сыграть не более 3-х игроков старше 23 лет.