Эстонский футболист отказался от капитанской повязки в сборной после своих высказываниях о войне России с Украиной

39-летний футболист сборной Эстонии Константин Васильев решил сложить свои капитанские полномочия после негативной реакции на его странные заявления о российском вторжении в Украину.

В программе Kolmas halaeg Васильев, сыгравший 158 матчей за сборную Эстонии не высказался прямо о своей поддержке Украины.

“Если они выиграют, может быть восстановится мир. Если Россия выиграет, может быть восстановится мир. Если две страны решат вести переговоры, может настать мир”. “То, что люди хотят услышать не имеет отношения к тому, что я думаю. Это не значит, что я поддерживаю какую-то из сторон. Для меня, то что происходит в мире необъяснимо. Где-то пять лет назад я не мог поверить в то, что такие вещи могут произойти. У меня прямого ответа”, – отметил футболист.

Вскоре этого выступления Васильев отказался от своего статуса капитана в сборной Эстонии.

Совет правления эстонской футбольной ассоциации в своем заявлении высказался в поддержку Украины и прояснил позицию Васильева.