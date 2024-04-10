"Большинство людей не сбегут". Зеленский описал жуткое будущее Украины без помощи США
Предостережения президента Украины
Zelenskiy Official
Президент Владимир Зеленский считает, что Владимир Путин чувствует себя животным и хочет захватить всю Украину. Если США не предоставят многомиллиардный пакет помощи, тот "уничтожит все", и количество жертв будет идти на сотни тысяч.
Об этом глава государства сказал в интервью немецкому изданию Bild.
"Он убьет очень много людей. Большинство людей не убегут, поэтому он убьет многих из них. Как это будет выглядеть? Будет много крови. Будет много жертв, много потерь. Мы говорим о сотнях тысяч", - считает Зеленский.
Также Зеленский признался, что Украине не хватает систем противовоздушной обороны в защите гражданского населения от российских атак.
"Систем ПВО у нас недостаточно. Путин понимает только силу. Он чувствует себя как животное. Если не сможешь защититься, он уничтожит еще больше. Его желание - захватить всю Украину", - подчеркнул он.
Популярное сейчас
- Разве это не пенальти? В Баварии прокомментировали эпизод с детской ошибкой игроков Арсенала
- Артета: После выхода на поле Зинченко наша игра изменились
- Украинский след в 1/4 ЛЧ, камбек Зари и тренерские поиски Ливерпуля. Главные новости за 9 апреля
- Буданов раскрыл детали плана нового наступления россиян: назвал время и направление
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО