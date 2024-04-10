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"Большинство людей не сбегут". Зеленский описал жуткое будущее Украины без помощи США

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"Большинство людей не сбегут". Зеленский описал жуткое будущее Украины без помощи США

Zelenskiy Official

Новина українською

Президент Владимир Зеленский считает, что Владимир Путин чувствует себя животным и хочет захватить всю Украину. Если США не предоставят многомиллиардный пакет помощи, тот "уничтожит все", и количество жертв будет идти на сотни тысяч.

Об этом глава государства сказал в интервью немецкому изданию Bild.

"Он убьет очень много людей. Большинство людей не убегут, поэтому он убьет многих из них. Как это будет выглядеть? Будет много крови. Будет много жертв, много потерь. Мы говорим о сотнях тысяч", - считает Зеленский.

Также Зеленский признался, что Украине не хватает систем противовоздушной обороны в защите гражданского населения от российских атак.

"Систем ПВО у нас недостаточно. Путин понимает только силу. Он чувствует себя как животное. Если не сможешь защититься, он уничтожит еще больше. Его желание - захватить всю Украину", - подчеркнул он.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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