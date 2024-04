Документальный сериал о прошлом сезоне Шахтера в ЛЧ номинирован на премию Эмми

Документальный сериал о "Шахтере" под названием "Football Must Go On" претендует на получение премии Sports Emmy Awards.

Сериал насчитывает четыре эпизода. Он был снят компанией Paramount+, а режиссером картины выступил Алекс Гейл.

В сериале подробно рассказывается о выступлениях донецкого "Шахтера" в прошлом сезоне Лиги чемпионов во время полномасштабной войны в Украине.

Напомним, что в сезоне-2022/23 "горняки" заняли третье место в группе Лиги чемпионов с "Реалом", "Лейпцигом" и "Селтиком".

Отмечается, что церемония награждения состоится 21 мая.