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Документальный сериал о прошлом сезоне Шахтера в ЛЧ номинирован на премию Эмми

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Документальный сериал о прошлом сезоне Шахтера в ЛЧ номинирован на премию Эмми

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Документальный сериал о "Шахтере" под названием "Football Must Go On" претендует на получение премии Sports Emmy Awards.

Сериал насчитывает четыре эпизода. Он был снят компанией Paramount+, а режиссером картины выступил Алекс Гейл.

В сериале подробно рассказывается о выступлениях донецкого "Шахтера" в прошлом сезоне Лиги чемпионов во время полномасштабной войны в Украине.

Напомним, что в сезоне-2022/23 "горняки" заняли третье место в группе Лиги чемпионов с "Реалом", "Лейпцигом" и "Селтиком".

Отмечается, что церемония награждения состоится 21 мая.

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Шахтер (Донецк) фильм премия
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Источник:
Sports Emmy
Опубликовал: Александр Бураков
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