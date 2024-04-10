Документальный сериал о прошлом сезоне Шахтера в ЛЧ номинирован на премию Эмми
Международное признание
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Документальный сериал о "Шахтере" под названием "Football Must Go On" претендует на получение премии Sports Emmy Awards.
Сериал насчитывает четыре эпизода. Он был снят компанией Paramount+, а режиссером картины выступил Алекс Гейл.
В сериале подробно рассказывается о выступлениях донецкого "Шахтера" в прошлом сезоне Лиги чемпионов во время полномасштабной войны в Украине.
Напомним, что в сезоне-2022/23 "горняки" заняли третье место в группе Лиги чемпионов с "Реалом", "Лейпцигом" и "Селтиком".
Отмечается, что церемония награждения состоится 21 мая.
#SportsEmmys Noms for Documentary Series–Serialized:— Sports Emmys (@sportsemmys) April 9, 2024
-Football Must Go On @paramountplus
-F1: Drive to Survive @netflix @BoxToBoxFilms
-Hard Knocks | New York Jets @hbo
-Monster Factory @AppleTVPlus @voxmedia @PublicRecordTV
-Quarterback @nflfilms @omahaprod pic.twitter.com/5sAI8lwrPz
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