Рада в первом чтении поддержала законопроект об усилении наказания за уклонение от мобилизации
Штрафы увеличатся до 204 тысяч гривень
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Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект №10379 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодексе Украины об усилении ответственности за нарушение мобилизации.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Парламент проголосовал за основу (первое чтение) №10379 законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административном правонарушении за нарушение по мобилизации", - говорится в сообщении.
Железняк отметил, что за законопроект проголосовали 254 депутата.
"Внимание, так как вопрос прошел только в первом чтении (а не в целом), то по факту одобрена сейчас правительственная версия со всеми нормами. Она имеет много проблем. И жестких норм. Поэтому все обещанные изменения должны тогда зайти правками ко второму чтению на Комитете ", – объяснил нардеп.
Напомним, в начальной версии законопроекта за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, в том числе - за отказ от прохождения медицинского осмотра, предусматривалась уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет. Также планировалось установить более высокие штрафы. В частности, нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время предусматривало наложение штрафа на граждан и должностных лиц в размере 34 000 – 85 000 гривен, а в условиях особого периода – 153 000 – 204 000 гривен.
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