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Германия передала Украине новый пакет помощи: снаряды, техника, дроны и другое

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Германия продолжает помогать

Германия передала Украине новый пакет помощи: снаряды, техника, дроны и другое

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Правительство Германии объявило о передаче нового пакета военной помощи Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

Так, в новый пакет помощи вошли снаряды, военная техника, дроны.

В частности, Германия передаст одну ремонтно-эвакуационную машину All Terrain Tracked Carrier Warthog.

Также в пакете помощи:

  • 6 тыс. снарядов 155-мм;
  • 16 БПЛА VECTOR;
  • 30 беспилотников-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;
  • 2 машины для разминирования WISENT 1 с запчастями;
  • 11 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования;
  • 30 комплектов средств противодействия БПЛА;
  • 70 инфракрасных камер;
  • 24 моторных лодки;
  • 3 минные тралы;
  • 1 млн патронов для стрелкового оружия;
  • 11 мобильных систем разминирования;
  • 3 минные тралы;
  • 680 штурмовых винтовок MK 556;
  • 50 снайперских винтовок HLR 338;
  • 5 тысяч детонаторов;
  • 120 винтовок CR 308 и другое.
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