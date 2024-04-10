Германия передала Украине новый пакет помощи: снаряды, техника, дроны и другое
Германия продолжает помогать
Getty Images / Global Images Ukraine
Правительство Германии объявило о передаче нового пакета военной помощи Украине.
Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.
Так, в новый пакет помощи вошли снаряды, военная техника, дроны.
В частности, Германия передаст одну ремонтно-эвакуационную машину All Terrain Tracked Carrier Warthog.
Также в пакете помощи:
- 6 тыс. снарядов 155-мм;
- 16 БПЛА VECTOR;
- 30 беспилотников-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;
- 2 машины для разминирования WISENT 1 с запчастями;
- 11 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования;
- 30 комплектов средств противодействия БПЛА;
- 70 инфракрасных камер;
- 24 моторных лодки;
- 3 минные тралы;
- 1 млн патронов для стрелкового оружия;
- 11 мобильных систем разминирования;
- 3 минные тралы;
- 680 штурмовых винтовок MK 556;
- 50 снайперских винтовок HLR 338;
- 5 тысяч детонаторов;
- 120 винтовок CR 308 и другое.
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