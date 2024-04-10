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Рада начала рассмотрение во втором чтении закона о мобилизации

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Впрочем, сегодня, вероятно, решения не будет

Рада начала рассмотрение во втором чтении закона о мобилизации

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Верховная Рада 10 апреля начала рассматривать законопроект №10449 о мобилизации во втором чтении, из которого исключили положение о демобилизации.

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Впрочем, как сообщил нардеп Ярослав Железняк, сегодня решения финального не будет. Только рассмотрение отклоненных правок, которых 4263.

Такж нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан сообщил, что Рада взялась рассматривать законопроект №10449. Он заявил, что команду "Разумной политики" не устраивает текст законопроекта ко второму чтению, поэтому "в таком виде как сейчас голосовать за него недопустимо".

Напомним, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта о мобилизации, который готовится ко второму чтению.

Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Среди прочего проект закона предусматривал положения о демобилизации военнослужащих.

Народные депутаты подали ко второму чтению документа 4269 правок.

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Комментарии
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Gican85 (Киев)
10.04.2024 в 18:10
Что там рассматривать? Всех детей депутатов на фронт!
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2
0
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
10.04.2024 в 18:10
Что там рассматривать? Всех детей депутатов на фронт!
Ответить
2
0

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