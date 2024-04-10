Рада начала рассмотрение во втором чтении закона о мобилизации
Впрочем, сегодня, вероятно, решения не будет
фото из свободных источников
Верховная Рада 10 апреля начала рассматривать законопроект №10449 о мобилизации во втором чтении, из которого исключили положение о демобилизации.
Впрочем, как сообщил нардеп Ярослав Железняк, сегодня решения финального не будет. Только рассмотрение отклоненных правок, которых 4263.
Такж нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан сообщил, что Рада взялась рассматривать законопроект №10449. Он заявил, что команду "Разумной политики" не устраивает текст законопроекта ко второму чтению, поэтому "в таком виде как сейчас голосовать за него недопустимо".
Напомним, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта о мобилизации, который готовится ко второму чтению.
Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Среди прочего проект закона предусматривал положения о демобилизации военнослужащих.
Народные депутаты подали ко второму чтению документа 4269 правок.
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