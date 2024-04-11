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Минус 810 оккупантов и почти 50 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

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Было выведено из строя более 150 единиц техники

Минус 810 оккупантов и почти 50 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

фото - Генштаб ЗСУ

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Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 450 890 военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 ББМ, 48 артсистем и 34 беспилотника.

Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины.

За сутки Силы Обороны ликвидировали около 810 военных рф.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 450 890 (+810) человек
  • танков - 7137 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 13679 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 11452 (+48) ед,
  • РСЗО - 1040 (+0) ед,
  • средства ПВО - 754 (+1) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9104 (+34),
  • крылатые ракеты - 2069 (+2),
  • корабли / катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15298 (+50) ед,
  • специальная техника - 1882 (+6).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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