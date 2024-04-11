Минус 810 оккупантов и почти 50 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
Было выведено из строя более 150 единиц техники
фото - Генштаб ЗСУ
Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 450 890 военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 ББМ, 48 артсистем и 34 беспилотника.
Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины.
За сутки Силы Обороны ликвидировали около 810 военных рф.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 450 890 (+810) человек
- танков - 7137 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 13679 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 11452 (+48) ед,
- РСЗО - 1040 (+0) ед,
- средства ПВО - 754 (+1) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9104 (+34),
- крылатые ракеты - 2069 (+2),
- корабли / катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15298 (+50) ед,
- специальная техника - 1882 (+6).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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