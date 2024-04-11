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Россия запустила по Украине 40 шахедов. Известно, сколько из них сбили Силы ПВО

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Россия запустила по Украине 40 шахедов. Известно, сколько из них сбили Силы ПВО

фото из свободных источников

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Российские оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине, применив, в частности 40 БПЛА Shahed-136/131. Силы противовоздушной обороны сбили, предварительно, 37 дронов, сообщает Генштаб ВСУ в четверг, 11 апреля.

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты и БПЛА типа "Shahed-136/131". По предварительной информации, силами и средствами противовоздушной обороны Украины 37 из 40 БпЛА были уничтожены".

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что 3 "Шахеда" сбили над Днепропетровщиной: 2 на Криворожье и 1 - в Павлоградском районе.

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким добавил, что 8 БпЛА типа "Shahed 131/136" уничтожили на Николаевщине.

Информацию о примененных и сбитых ракетах уточняют.

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Источник:
Генштаб
Опубликовал: Александр Бураков
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