Рада приняла законопроект о мобилизации: когда начнут действовать новые правила
Итоги голосования и главные изменения
Телеграм Ярослава Железняка
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутатов.
Об этом
Голосование по фракциям:
- "Слуга народа" - 192
- "Европейская солидарность" - 0
- "Батькивщина" - 2
- "Платформа за жизнь и мир" - 18
- "За будущее" - 12
- "Голос" - 16
- "Доверие" - 15
- "Восстановление Украины" - 16
- Внефракционные - 12
Основные положения из документа:
- Вместо срочной службы вводится базовая военная служба сроком 5 (в мирное время) и 3 (в военное время) месяцев. Украинцы в возрасте до 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.
- Вводится базовая общевойсковая подготовка. С 2025 года она станет элементом обучения в учебных заведениях, будет проводиться в вузах всех форм собственности.
- Не нужно будет идти в ТЦК, чтобы обновить данные. Это можно будет сделать онлайн в личном кабинете или в ЦНАПе. Граждане, состоящие на воинском учете, могут в добровольном порядке создать личный электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.
- Остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью, а также демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащий не выражает желания продолжить службу).
- Признанные ограниченно годными должны повторно прийти ВЛК.
- Военнослужащие в случае заключения первого контракта имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки.
- Те, кто получил II - III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), должны пройти повторный медосмотр для определения годности к службе.
- Что касается консульских услуг за рубежом, то в течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в ТЦК. При этом сделать это можно будет дистанционно по электронной почте, телефону или через е-кабинет.
- Ограничение права управления авто для уклонистов от военной службы. Однако есть исключения.
- Во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации.
- Необходимость обязательно иметь при себе военно-учетный документ и показать его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГПСУ. Нужно на период мобилизации всем гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на учете (или сняты с него).
Отныне, когда законопроект принят во втором чтении (в целом), согласно регламенту и Конституции, документ должен подписать спикер ВРУ и передать документ на подпись президенту. И после этого через месяц закон вступает в действие.
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