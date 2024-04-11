Рада приняла законопроект о мобилизации: когда начнут действовать новые правила

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутатов.

Об этом сообщил нардеп Украины от парламенской фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Голосование по фракциям:

"Слуга народа" - 192

"Европейская солидарность" - 0

"Батькивщина" - 2

"Платформа за жизнь и мир" - 18

"За будущее" - 12

"Голос" - 16

"Доверие" - 15

"Восстановление Украины" - 16

Внефракционные - 12

Основные положения из документа:

Вместо срочной службы вводится базовая военная служба сроком 5 (в мирное время) и 3 (в военное время) месяцев. Украинцы в возрасте до 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.

Вводится базовая общевойсковая подготовка. С 2025 года она станет элементом обучения в учебных заведениях, будет проводиться в вузах всех форм собственности.

Не нужно будет идти в ТЦК, чтобы обновить данные. Это можно будет сделать онлайн в личном кабинете или в ЦНАПе. Граждане, состоящие на воинском учете, могут в добровольном порядке создать личный электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.

Остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью, а также демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащий не выражает желания продолжить службу).

Признанные ограниченно годными должны повторно прийти ВЛК.

Военнослужащие в случае заключения первого контракта имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки.

Те, кто получил II - III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), должны пройти повторный медосмотр для определения годности к службе.

Что касается консульских услуг за рубежом, то в течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в ТЦК. При этом сделать это можно будет дистанционно по электронной почте, телефону или через е-кабинет.

Ограничение права управления авто для уклонистов от военной службы. Однако есть исключения.

Во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации.

Необходимость обязательно иметь при себе военно-учетный документ и показать его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГПСУ. Нужно на период мобилизации всем гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на учете (или сняты с него).

Отныне, когда законопроект принят во втором чтении (в целом), согласно регламенту и Конституции, документ должен подписать спикер ВРУ и передать документ на подпись президенту. И после этого через месяц закон вступает в действие.