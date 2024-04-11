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Рада приняла законопроект о мобилизации: когда начнут действовать новые правила

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Итоги голосования и главные изменения

Рада приняла законопроект о мобилизации: когда начнут действовать новые правила

Телеграм Ярослава Железняка

Новина українською

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутатов.

Об этом сообщил нардеп Украины от парламенской фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Голосование по фракциям:

  • "Слуга народа" - 192
  • "Европейская солидарность" - 0
  • "Батькивщина" - 2
  • "Платформа за жизнь и мир" - 18
  • "За будущее" - 12
  • "Голос" - 16
  • "Доверие" - 15
  • "Восстановление Украины" - 16
  • Внефракционные - 12

Основные положения из документа:

  • Вместо срочной службы вводится базовая военная служба сроком 5 (в мирное время) и 3 (в военное время) месяцев. Украинцы в возрасте до 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.
  • Вводится базовая общевойсковая подготовка. С 2025 года она станет элементом обучения в учебных заведениях, будет проводиться в вузах всех форм собственности.
  • Не нужно будет идти в ТЦК, чтобы обновить данные. Это можно будет сделать онлайн в личном кабинете или в ЦНАПе. Граждане, состоящие на воинском учете, могут в добровольном порядке создать личный электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.
  • Остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью, а также демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащий не выражает желания продолжить службу).
  • Признанные ограниченно годными должны повторно прийти ВЛК.
  • Военнослужащие в случае заключения первого контракта имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки.
  • Те, кто получил II - III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), должны пройти повторный медосмотр для определения годности к службе.
  • Что касается консульских услуг за рубежом, то в течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в ТЦК. При этом сделать это можно будет дистанционно по электронной почте, телефону или через е-кабинет.
  • Ограничение права управления авто для уклонистов от военной службы. Однако есть исключения.
  • Во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации.
  • Необходимость обязательно иметь при себе военно-учетный документ и показать его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГПСУ. Нужно на период мобилизации всем гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на учете (или сняты с него).

Отныне, когда законопроект принят во втором чтении (в целом), согласно регламенту и Конституции, документ должен подписать спикер ВРУ и передать документ на подпись президенту. И после этого через месяц закон вступает в действие.

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Верховна Рада мобилизация война с россией
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Источник:
РБК
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
11.04.2024 в 11:35
На момент голосування важливого для країни закону, в парламенті були присутні 351 демутат із 450 обраних до Ради. Питання: де ще сотня виродків/народних обранців?
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Комментарии 2
alexrico11 (Кривий Ріг)
11.04.2024 в 11:35
На момент голосування важливого для країни закону, в парламенті були присутні 351 демутат із 450 обраних до Ради. Питання: де ще сотня виродків/народних обранців?
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under21 (Львів)
11.04.2024 в 12:18
взагалі-то, 51. Пан ж знає, що зараз 401 депутат є?
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