В результате российских ударов полностью уничтожена самая мощная электростанция Киевщины
По крайней мере, обошлось без жертв
Reuters
Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области полностью уничтожена в результате российского удара в четверг, 11 апреля, сообщил председатель наблюдательного совета Центрэнерго Андрей Гота в комментарии Интерфакс-Украина.
"Все работники, которые были на смене во время обстрелов, живы", - сказал Гота.
В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии продолжаются работы по локализации огня. Сейчас ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.
Трипольская ТЭС - самая мощная электростанция в Киевской области. Является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Предприятие занимает площадь 281,3 га. ТЭС расположена в городе Украинка Обуховского района на берегу Каневского водохранилища.
Напомним, еще 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС в Донецкой области, а также полностью уничтожили Змиевскую ТЭС в Харьковской области 22 марта 2024 года.
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