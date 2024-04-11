Центрэнерго: Мы знаем, как восстанавливать с нуля Трипольскую ТЭС и ориентировочные сроки
После российского удара ТЭС была фактически полностью уничтожена
Reuters
В "Центрэнерго" рассказали, что им известно уже об ориентировочных сроках, необходимых для восстановления Трипольской ТЭС, но назвать их пока не могут.
Как передает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота.
По словам Гота, сейчас ситуация в энергосистеме, несмотря на уничтожение ТЭС, остается стабильной.
"Я надеюсь, что киевляне не почувствуют сегодня (последствий - ред.). Но это уже вопрос не только к нам, а всей энергосистемы Украины. На сегодня я имею информацию, что ситуация стабильна", - отметил он.
"Это тепловая генерация, это маневренная генерация. То есть мы это почувствуем в пиках потребления электроэнергии", - рассказал глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго".
Он отметил, что маневренная генерация работает во время пика и удовлетворяет спрос в те моменты, когда другие генерации не могут этого сделать.
"Не ветер, не солнце, не гидро, а вот теплогенерация это может делать. Ну, к сожалению, на сегодня уже не может", - отметил Гота.
Уроме того, он рассказал, что сейчас сроки восстановления станции есть. Он отметил, что в августе 2023 года команда имела похожую "картину". Тогда же блоки не были разрушены, но были остановлены и не способны к работе.
"И мы за несколько месяцев уже входили в зиму почти с максимальной мощностью. Поэтому мы знаем как восстанавливать с нуля и ориентировочные сроки. Но назвать эти сроки не могу в силу объективных причин", - пояснил он.
Напомним, сегодня, 11 апреля, российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая была важным поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.
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