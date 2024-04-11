Европарламент решил не финансировать Совет ЕС, пока Украина не получит новые Patriot
Решение называют беспрецедентным событием
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Европарламент отказался принимать решение о финансировании Совета ЕС из-за неспособности стран Евросоюза обеспечить Украину дополнительными системами Patriot.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на евродепутатов, присутствующих на заседании.
Многолетний евродепутат, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт из фракции Renew предложил убрать утверждение бюджета Европейского совета с повестки дня, пока страны-члены не смогут найти семь систем Patriot, которые сейчас крайне необходимы Украине.
Верхофстадт напомнил слова главы европейской дипломатии, что европейские страны имеют сотню систем Patriot, когда Украина нуждается в семи.
Его предложение встретили бурными аплодисментами.
Решение называют беспрецедентным событием. Его поддержали 515 евродепутатов, против были 62.
"Парламент отказывается выполнять бюджет Совета, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot!" – написал Верхофстадт в Twitter (X)
"Только что: Европейский парламент приостановил решение о финансировании Совета ЕС из-за срыва поставок систем Patriot в Украину", – написал евродепутат, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.
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