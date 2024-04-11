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Россияне ударили КАБами по Сумской ТЭЦ

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Предварительно, люди не пострадали. Последствия удара уточняются

Россияне ударили КАБами по Сумской ТЭЦ

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

После обеда 11 апреля во время воздушной тревоги в Сумах раздался взрыв. Россияне нанесли удар по местной ТЭЦ.

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Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке и угрозе применения авиационных средств поражения.

Позже в ОВА сообщили, что россияне ударили КАБами по местной ТЭЦ.

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"На месте работают все необходимые службы. Предварительно, люди не пострадали. Последствия удара уточняются. Также был произведен обстрел Эсманской громады Шосткинского района (предварительно – из ствольной артиллерии).

В результате обстрела ранения разной степени тяжести получили два человека. Пострадавшие доставлены в Глуховскую больницу", - отметили в обладминистрации.

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