Россияне ударили КАБами по Сумской ТЭЦ

После обеда 11 апреля во время воздушной тревоги в Сумах раздался взрыв. Россияне нанесли удар по местной ТЭЦ.

Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке и угрозе применения авиационных средств поражения.

Позже в ОВА сообщили, что россияне ударили КАБами по местной ТЭЦ.

"На месте работают все необходимые службы. Предварительно, люди не пострадали. Последствия удара уточняются. Также был произведен обстрел Эсманской громады Шосткинского района (предварительно – из ствольной артиллерии).

В результате обстрела ранения разной степени тяжести получили два человека. Пострадавшие доставлены в Глуховскую больницу", - отметили в обладминистрации.