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Силы обороны за сутки ликвидировали 840 оккупантов. Генштаб подытожил потери РФ в войне с Украиной

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Уничтожено 160 единиц боевой техники

Силы обороны за сутки ликвидировали 840 оккупантов. Генштаб подытожил потери РФ в войне с Украиной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 840 российских оккупантов, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На 779-е сутки полномасштабной войны потери личного состава врага составляют около 451 730 человек.

Также российская армия потеряла в Украине следующее количество техники:

  • танков - 7146 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин - 13698 (+19) ед;
  • артиллерийских систем - 11486 (+34) ед;
  • РСЗО - 1042 (+2);
  • средств ПВО - 755 (+1);
  • самолетов - 347 (+0);
  • вертолетов - 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9161 (+57);
  • крылатых ракет - 2087 (+18);
  • кораблей/катеров - 26 (+0);
  • подводных лодок - 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15339 (+41);
  • специальной техники - 1888 (+6).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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