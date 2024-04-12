Силы обороны за сутки ликвидировали 840 оккупантов. Генштаб подытожил потери РФ в войне с Украиной
Уничтожено 160 единиц боевой техники
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 840 российских оккупантов, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
На 779-е сутки полномасштабной войны потери личного состава врага составляют около 451 730 человек.
Также российская армия потеряла в Украине следующее количество техники:
- танков - 7146 (+9) ед;
- боевых бронированных машин - 13698 (+19) ед;
- артиллерийских систем - 11486 (+34) ед;
- РСЗО - 1042 (+2);
- средств ПВО - 755 (+1);
- самолетов - 347 (+0);
- вертолетов - 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9161 (+57);
- крылатых ракет - 2087 (+18);
- кораблей/катеров - 26 (+0);
- подводных лодок - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 15339 (+41);
- специальной техники - 1888 (+6).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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