Украинская ПВО сбила ночью 16 из 17 БПЛА
Также россияне запускали одну КАР
Генштаб
В ночь на 12 апреля Силы обороны уничтожили 16 "шахедов" из 17 запущенных.
Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.
Противник атаковал 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донецкой области.
"В результате противовоздушного боя авиацией Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито 16 ударных БпЛА типа "Шахед" в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Командувач Повітряних Сил ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Трубин побеждает, Ливерпуль шокирован на Энфилде, а Цыганков снова с травмой. Главные новости за 11 апреля
- А это что было?! Ливерпуль — Аталанта 0:3. Видео голов и обзор матча
- Зинченко помог Арсеналу сравнять, а ошибка Лунина затерялась в ярком хаосе. Обзор матчей ¼ ЛЧ
- "Отсидеться никому не удастся". Командующий Сухопутными войсками обратился к украинцам
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн