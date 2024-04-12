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Украинская ПВО сбила ночью 16 из 17 БПЛА

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Украинская ПВО сбила ночью 16 из 17 БПЛА

Генштаб

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В ночь на 12 апреля Силы обороны уничтожили 16 "шахедов" из 17 запущенных.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Противник атаковал 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донецкой области.

"В результате противовоздушного боя авиацией Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито 16 ударных БпЛА типа "Шахед" в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.

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Источник:
Командувач Повітряних Сил ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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