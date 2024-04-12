Украинская ПВО сбила ночью 16 из 17 БПЛА

В ночь на 12 апреля Силы обороны уничтожили 16 "шахедов" из 17 запущенных.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Противник атаковал 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донецкой области.