Украина завоевала одну лицензию на Олимпиаду-2024 в тяжелой атлетике

Наша сборная по тяжелой атлетике будет представлена на нынешних Олимпийских играх. Камила Конотоп, которая соревнуется в весовой категории до 59 кг, завоевала путевку на самые престижные соревнования мира.

23-летняя спортсменка место в топ-10 рейтинга своей весовой категории сохранила после завершающего квалификационного старта. Такой результат гарантирует ей путевку на Игры. Она разделила второе место в рейтинге отбора на Олимпиаду с лучшей суммой за двоеборье в 236 кг.

Добавим, что Камила Конотоп будет участвовать на Олимпийских играх уже второй раз - украинка в Токио заняла 5 место.