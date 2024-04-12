Украина завоевала одну лицензию на Олимпиаду-2024 в тяжелой атлетике
Об этом сообщает Суспільне Спорт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наша сборная по тяжелой атлетике будет представлена на нынешних Олимпийских играх. Камила Конотоп, которая соревнуется в весовой категории до 59 кг, завоевала путевку на самые престижные соревнования мира.
23-летняя спортсменка место в топ-10 рейтинга своей весовой категории сохранила после завершающего квалификационного старта. Такой результат гарантирует ей путевку на Игры. Она разделила второе место в рейтинге отбора на Олимпиаду с лучшей суммой за двоеборье в 236 кг.
Добавим, что Камила Конотоп будет участвовать на Олимпийских играх уже второй раз - украинка в Токио заняла 5 место.
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