Кулеба: Украине необходима новая политика в отношении беженцев
Заявление главы МИД
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах по изменению политики в отношении беженцев из-за угрозы их быстрой ассимиляции за рубежом.
Об этом он
"После войны стало очевидно, что если мы не изменим свою политику в отношении украинцев за рубежом - ассимиляция произойдет чрезвычайно быстро. Я не принадлежу к тем, кто верит, что большинство украинцев, которые выехали - вернутся. Я принадлежу к тем, кто считает, что с ними необходимо работать, чтобы они оставались украинцами", - пояснил министр.
По словам Кулебы, сегодня, в отношении украинцев за рубежом, важна новая комплексная политика. Согласно задаче от президента Владимира Зеленского, были подготовлены соответствующие наработки стратегии, которые позже представят и обсудят с другими органами власти. В частности, ее потом представят также и лично президенту.
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