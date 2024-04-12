В Белгороде беспилотник врезался в админздание Газпрома, ранены два человека, ФОТО

Дрон в Белгороде врезался в принадлежащее "Газпрому" административное здание. Пострадали два человека.

Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что утром 12 апреля дрон врезался в здание "Газпрома" в 5 Заводском переулке. Беспилотник якобы попал в "ресурсоснабжающее предприятие".

"Два человека получили осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника в Белгороде", - утверждаетгубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, поврежден фасад. Пострадавшие были доставлены в больницу.