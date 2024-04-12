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В Белгороде беспилотник врезался в админздание Газпрома, ранены два человека, ФОТО

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Власти отчитались, что дрон был украинский

В Белгороде беспилотник врезался в админздание Газпрома, ранены два человека, ФОТО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Дрон в Белгороде врезался в принадлежащее "Газпрому" административное здание. Пострадали два человека.

Об этом сообщают росСМИ.

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Отмечается, что утром 12 апреля дрон врезался в здание "Газпрома" в 5 Заводском переулке. Беспилотник якобы попал в "ресурсоснабжающее предприятие".

"Два человека получили осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника в Белгороде", - утверждаетгубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, поврежден фасад. Пострадавшие были доставлены в больницу.

В Белгороде беспилотник врезался в админздание Газпрома, ранены два человека, ФОТО - изображение 1
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