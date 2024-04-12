В Белгороде беспилотник врезался в админздание Газпрома, ранены два человека, ФОТО
Власти отчитались, что дрон был украинский
фото из свободных источников
Дрон в Белгороде врезался в принадлежащее "Газпрому" административное здание. Пострадали два человека.
Об этом сообщают росСМИ.
Читайте такжеТелеканалы "единого марафона" получили статус критически важных и право на бронь от мобилизации
Отмечается, что утром 12 апреля дрон врезался в здание "Газпрома" в 5 Заводском переулке. Беспилотник якобы попал в "ресурсоснабжающее предприятие".
"Два человека получили осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника в Белгороде", - утверждаетгубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, поврежден фасад. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зинченко помог Арсеналу сравнять, а ошибка Лунина затерялась в ярком хаосе. Обзор матчей ¼ ЛЧ
- Насыщенный уик-энд плюс репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля
- Трубин побеждает, Ливерпуль шокирован на Энфилде, а Цыганков снова с травмой. Главные новости за 11 апреля
- "Отсидеться никому не удастся". Командующий Сухопутными войсками обратился к украинцам
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
- Красотка дня. Сексуальная девушка конкурента Зинченко восхищает фанатов мастерским исполнением тверка. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн