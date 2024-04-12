Найем объяснил, почему не сработала защита Трипольской ТЭС
ТЭС была практически полностью уничтожена
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Трипольская ТЭС была очень большим объектом, который невозможно было полностью защитить только инженерными сооружениями. Нужно было применить еще соответствующие средства ПВО.
Такое мнение высказал председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем в колонке НВ.
Так, Госагентство защищает лишь часть энергетических объектов распределительной сети, но далеко не все. Специалисты работают над защитой 22 распределительных подстанций "Укрэнерго" вторым и третьим уровнем защиты - от дронов и ракет. Что касается третьего уровня защиты, строительство этих сооружений - недофинансировано.
"Что касается объектов "Центрэнерго", Агентство восстановления не было приобщено к их защите, в том числе Трипольской ТЭС. При этом следует заметить, что Трипольская ТЭС - это очень большой объект, защитить его полностью только защитными инженерными сооружениями без применения соответствующих средств ПВО, думаю, невозможно", - пояснил он.
Напомним, что во время ракетной атаки 11 апреля Россия атаковала две теплоэлектростанции компании ДТЭК - серьезно повреждено оборудование предприятий.
В результате массированной ракетной атаки россияне рано утром 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.
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