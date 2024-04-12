В Москве взорвано авто предателя-подполковника СБУ, он получил ранения

В пятницу, 12 апреля, в Москве взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, перешедшего на сторону России. Взрывчатка сработала сразу после того, как предатель попытался завести автомобиль.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Владельцем автомобиля, в котором произошел взрыв в Москве, является бывший предатель-подполковник СБУ Василий Прозоров.

По основной версии следствия – сразу после того, как Прозоров попытался завести автомобиль, сработала взрывчатка.

Российские СМИ сообщают, что у него травмы ног, он находится в больнице.

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Следователи и криминалисты московского СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.

Напомним, что в марте 2019 года Прозоров дал пресс-конференцию в Москве, на которой рассказал, что с апреля 2014 года и вплоть до своей отставки в 2018 году сотрудничал с российскими спецслужбами «по идеологическим мотивам». Он работал в антитеррористическом центре СБУ. В СБУ утверждали, что уволили Прозорова за пьянство и «дискредитацию звания офицера» и назвали Прозорова предателем.