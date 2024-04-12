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В Москве взорвано авто предателя-подполковника СБУ, он получил ранения

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Василий Прозоров до 2018 года сотрудничал с российскими спецслужбами

В Москве взорвано авто предателя-подполковника СБУ, он получил ранения

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 12 апреля, в Москве взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, перешедшего на сторону России. Взрывчатка сработала сразу после того, как предатель попытался завести автомобиль.

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Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Владельцем автомобиля, в котором произошел взрыв в Москве, является бывший предатель-подполковник СБУ Василий Прозоров.

По основной версии следствия – сразу после того, как Прозоров попытался завести автомобиль, сработала взрывчатка.

Российские СМИ сообщают, что у него травмы ног, он находится в больнице.

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Следователи и криминалисты московского СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.

Напомним, что в марте 2019 года Прозоров дал пресс-конференцию в Москве, на которой рассказал, что с апреля 2014 года и вплоть до своей отставки в 2018 году сотрудничал с российскими спецслужбами «по идеологическим мотивам». Он работал в антитеррористическом центре СБУ. В СБУ утверждали, что уволили Прозорова за пьянство и «дискредитацию звания офицера» и назвали Прозорова предателем.

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