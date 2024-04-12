Командующий ОК Юг Ковальчук ушел в отставку

Командующий войсками Оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук сообщил в соцсетях об отставке с должности и переходе в сферу обучения военнослужащих.

Командующий поблагодарил военнослужащих за два с половиной года службы.

"Мы вместе освободили от оккупанта часть Одесской области - остров Змеиный - и львиную долю территориального моря Украины, Николаевщину и Херсонщину на правом берегу Днепра. Мы выполняли боевые задачи, отбивая дерзкий вражеский десант, отбрасывая и топля вражеские корабли, создавая беспрецедентные исторические факты новейшей эры наших Вооруженных Сил", - написал Ковальчук.

Ковальчук также сообщил, что остается в армейской семье и в дальнейшем будет воспитывать молодых офицеров.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

"С уверенностью в нас и в наших с вами силах остаюсь в единой армейской семье, и в воспитании молодых офицеров буду внедрять те же принципы и требования, которые всегда имел и имею к себе и тех, кого веду за собой: честь, порядочность, патриотизм, ответственность, отвага и здравомыслие – из этого растет настоящий командир, способный быть образцом для подражания и воспитывать собственным примером свой боевой коллектив".

Чуть позже Одесская военная академия сообщила, что Ковальчук назначен ее новым руководителем.