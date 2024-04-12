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Зеленский: Нидерланды выделили миллиард евро на военную помощь Украине

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В очередной раз спасибо нашим партнёрам

Зеленский: Нидерланды выделили миллиард евро на военную помощь Украине

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Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с нидерландским премьером Марком Рютте получил от него подтверждение, что Нидерланды выделили еще 1 млрд евро на военную помощь Украине и 400 млн евро на восстановление.

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Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

Президент отметил, что средства выделены дополнительно к обязательствам в рамках двустороннего соглашения по безопасности.

"Только что в телефонном разговоре премьер-министр Марк Рютте сообщил, что Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине и 400 млн на восстановление... Спасибо, Марк, спасибо, нидерландский народ! Это образцовый пример поддержки Украины", – отметил Зеленский.

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В разговоре речь шла о совместной работе с партнерами над ускорением поставок снарядов для артиллерии, амуниции и систем ПВО, добавил глава государства.

Зеленский рассказал Рютте о подготовке Саммита мира в Швейцарии и пригласил Нидерланды присоединиться. Они также обсудили необходимые усилия, чтобы это мероприятие поддержали как можно больше стран.

Рютте, со своей стороны, отметил, что 1 млрд евро на военную поддержку будет выделен в дополнение к уже согласованным 2 млрд евро.

Также было решено, по словам Рютте, что Нидерланды выделят 3 миллиарда евро на военную поддержку на следующий год.

По состоянию на конец февраля Нидерланды потратили более 2,8 млрд евро на помощь Украине.

Нидерландское правительство на 2024 год заложило для Украины 2 млрд евро военной поддержки, 295 млн евро в качестве взноса в Европейский фонд мира, 89 млн евро на правосудие и 3 млн евро на невоенную киберподдержку.

Эта же сумма военной помощи была закреплена в двустороннем соглашении по безопасности, которое лидеры Украины и Нидерландов подписали 1 марта.

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Источник:
Zelenskiy/Official
Опубликовал: Михаил Черныш
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