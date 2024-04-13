  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рух - Кривбасс: стартовые составы на матч 24-го тура УПЛ
В тренде

Рух - Кривбасс: стартовые составы на матч 24-го тура УПЛ

Общие новости

Должна быть интересная игра

Рух - Кривбасс: стартовые составы на матч 24-го тура УПЛ

Фото: УПЛ / Автор невідомий

Новина українською

"Рух" и "Кривбасс" объявили свои игровые составы на очный поединок 24-го тура УПЛ. Игра начнется в 18:00.

Стартовый состав "Руха": Ледвий Дмитрий, Слюбик Богдан, Холод Виталий, Сыч Алексей, Дидык Роман (К), Роман Виталий, Пастух Евгений, Таллес Б., Федор Олег, Плюман, Теслюк Денис.

Запасные: Герета Юрий-Владимир, Китела Андрей, Лях Ростислав, Матвеев Юрий, Бойко Максим, Притула Остап, Квасница Илья, Рунич Василий, Непейпиев Руслан, Дос Сантуш Криспим Клайвер Габриэль.

Стартовый состав "Кривбасса": Маханьков Владимир, Бандейра Да Фонсека Рафаэль Александре, Бескоровайный Даниил (К), Стецьков Тимур, Нябейе Дибанго Джуниор Иван, Кузык Денис, Илич Хрвое, Вакулко Юрий, Соса Даниэль, Микитишин Артур, Кожушко Олег.

Запасные: Хома Богдан, Виливальд Владимир, Понедельник Андрей, Сантини Натанаэль Рубен, Татарков Никита, Бизимана Джихад, Хомченовский Дмитрий, Твердохлеб Егор, Задерака Максим, Лунев Максим, Близниченко Виктор, По Жан Морель.

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Оболонь - Минай 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Германия передаст Украине еще одну батарею к системе Patriot. Зеленский уже отреагировал
yellow-arrow
"Под контролем украинских войск": Минобороны опровергли информацию о оккупации Богдановки россиянами
Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости