Рух - Кривбасс: стартовые составы на матч 24-го тура УПЛ
Должна быть интересная игра
Фото: УПЛ / Автор невідомий
"Рух" и "Кривбасс" объявили свои игровые составы на очный поединок 24-го тура УПЛ. Игра начнется в 18:00.
Стартовый состав "Руха": Ледвий Дмитрий, Слюбик Богдан, Холод Виталий, Сыч Алексей, Дидык Роман (К), Роман Виталий, Пастух Евгений, Таллес Б., Федор Олег, Плюман, Теслюк Денис.
Запасные: Герета Юрий-Владимир, Китела Андрей, Лях Ростислав, Матвеев Юрий, Бойко Максим, Притула Остап, Квасница Илья, Рунич Василий, Непейпиев Руслан, Дос Сантуш Криспим Клайвер Габриэль.
Стартовый состав "Кривбасса": Маханьков Владимир, Бандейра Да Фонсека Рафаэль Александре, Бескоровайный Даниил (К), Стецьков Тимур, Нябейе Дибанго Джуниор Иван, Кузык Денис, Илич Хрвое, Вакулко Юрий, Соса Даниэль, Микитишин Артур, Кожушко Олег.
Запасные: Хома Богдан, Виливальд Владимир, Понедельник Андрей, Сантини Натанаэль Рубен, Татарков Никита, Бизимана Джихад, Хомченовский Дмитрий, Твердохлеб Егор, Задерака Максим, Лунев Максим, Близниченко Виктор, По Жан Морель.
Популярное сейчас
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- Насыщенный уик-энд плюс репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля
- Травма Цыганкова, рост цен на Трубина и Забарного, интерес к Лунину. Главные новости за 12 апреля
- "Такой шанс дается раз в жизни". Маркевич высказался по поводу игроков для Олимпийской сборной
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского