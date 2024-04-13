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Зеленский сообщил, что с Германией идет диалог о передаче еще одной системы ПВО

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В дополнение к Patriot

Зеленский сообщил, что с Германией идет диалог о передаче еще одной системы ПВО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины и Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении сообщил, что Украина ведет переговоры с Германией о передаче дополнительной системы IRIS-T (зенитно-ракетный комплекс). IRIS-T считается одной из самых современных систем ПВО немецкого производства.

"Сегодня есть очень хороший результат у нашей международной работы: Германия предоставит нам дополнительный Patriot - сегодня с канцлером Шольцом об этом договорились. Также работаем с Германией над дополнительной системой IRIS-T - это тоже сильная ПВО - и над ракетами для имеющихся у нас систем защиты неба", - сказал Владимир Зеленский.

Сегодня Министерство обороны Германии сообщило о предоставлении Украине еще одной батареи к системе противовоздушной обороны Patriot.

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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Виктор Иванчук
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