УПЛ. Александрия - Динамо 0:1. Видео гола и обзор матча

Киевское "Динамо" одержало выездную победу над "Александрией" в 24-м туре УПЛ. В конце первого тайма "бело-синие" остались в меньшинстве из-за удаления Волошина. Еще стоит упомянуть, что дважды команды были вынуждены уходить в укрытие после объявления воздушных тревог.

На 64-й минуте Бражко сумел забить единственный мяч в игре. Коллектив Руслана Ротаня не сумел получить очки даже находясь в численном большинстве.

24-й тур УПЛ сезона 2023/24

13 апреля. Александрия. Стадион "Ника"

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

"Александрия" - "Динамо" 0:1

Голы: Бражко 64

Удаление: Волошин 45 (вторая желтая)