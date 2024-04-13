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УПЛ. Александрия - Динамо 0:1. Видео гола и обзор матча

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Победили в меньшинстве

УПЛ. Александрия - Динамо 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото із сайту УПЛ

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Киевское "Динамо" одержало выездную победу над "Александрией" в 24-м туре УПЛ. В конце первого тайма "бело-синие" остались в меньшинстве из-за удаления Волошина. Еще стоит упомянуть, что дважды команды были вынуждены уходить в укрытие после объявления воздушных тревог.

На 64-й минуте Бражко сумел забить единственный мяч в игре. Коллектив Руслана Ротаня не сумел получить очки даже находясь в численном большинстве.

24-й тур УПЛ сезона 2023/24

13 апреля. Александрия. Стадион "Ника"

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

"Александрия" - "Динамо" 0:1

Голы: Бражко 64

Удаление: Волошин 45 (вторая желтая)

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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