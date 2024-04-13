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Ротань - после поражения от Динамо: В каждом матче есть ошибки

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Непростое время для команды

Ротань - после поражения от Динамо: В каждом матче есть ошибки

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Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал поражение в матче с "Динамо" (0:1). Команда осталась на 11-м месте таблицы УПЛ.

- По ощущениям не взяли очки, которые могли взять?

- Да, действительно, действительно. Обидно, что так матчи складываются. Все складывалось, пожалуй, в нашу пользу. Но надо работать. Мастерство есть мастерство. Как мы принимаем решения, сегодня принимали - видимо, это и есть проблема, команда отходит назад. Над этим надо работать. Футбол без ошибок никак.

Надо этот матч закрыть и смотреть на будущее. У нас более важные матчи против "Оболони" и "ЛНЗ", поэтому надо сконцентрироваться на этих матчах. А по этой игре - можем только поздравить "Динамо" с победой. Могло сложиться намного лучше, но ошибки иногда приводят к досадным поражениям.

- С чем связываете ошибки в центре обороны?

- Видимо, волнение. Не корить их. Вы же видите, в каждом матче есть ошибки. Но мы стараемся, чтобы эти ошибки через анализ исправлять. Видимо, 10 раз дать мяч Кравченко, видимо, 10 раз покатить назад вратарю. Его нужно только поддержать сейчас.

- Насколько не хватало Кампуша и Михайленко, права на которого принадлежат "Динамо"?

- Михайленко действительно не хватало, он для нас ключевой игрок. Когда есть Михайленко на поле - у нас есть структура, работаем с мячом лучше, понимаем друг друга лучше.

Кампуш наделал в прошлом матче ошибок. Они сейчас все ошибаются. Сейчас можно каждого корить, но не сейчас, потому что впереди два важных матча. Поэтому надо просто спокойно проанализировать.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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