Бражко - о матче с Александрией: Тренеры говорили нам не садиться низко, накрывать соперника

В 24-м туре "Динамо" сумело в меньшинстве переиграть "Александрию" (0:1 на выезде). Автор единственного гола Владимир Бражко ответил на вопросы пресс-службы киевлян по матчу.

- Очень эмоциональный поединок с положительным результатом для нас. Что чувствуете?

- Только положительные эмоции. Играли весь второй тайм в меньшинстве, терпели, не реализовали несколько моментов, потом все же забили - и опять же терпели. Вся команда молодцы, довольны результатом и игрой.

- Победный гол сегодня - по сути исключительно твоя заслуга: отобрал, протащил, сыграл на подборе, попав под перекладину...

- Не могу выделять себя - все старались, отдавались на поле на 110%. Да, забил я, но это заслуга всей команды.

- Гол стал следствием быстрой контратаки. Это так было задумано и обсуждалось в раздевалке после удаления?

- Да, тренеры говорили нам не садиться низко, накрывать соперника. Я пошел в прессинг, отобрал мяч, отдал пас, потом сыграл на отскоке - и забил.

- Насколько на настрой, который вы имели на игру, повлияли остановки из-за тревог?

- На самом деле, очень сложно выходить на поле после остановки, ноги забиваются. Но все терпели, понимая, что нам нужна только победа, и отдали все силы на поле.

- После удаления Волошина была ли изменена тактика на игру?

- Конечно, и схема была изменена из-за отсутствия одного игрока. Но мы старались до забитого мяча не садиться низко, и лишь поведя в счете, отошли немного назад под натиском соперника. Впрочем, считаю, что мы хорошо сыграли в меньшинстве.

- По твоему мнению, справедливо ли удаление Волошина?

- Честно, не могу комментировать этот момент, поскольку находился на поле. Нужно смотреть повтор по трансляции. Мне казалось, что первого предупреждения не должно было быть, по второму вопрос... Надо смотреть.

- Оправдал ли матч ожидания? "Александрии" удалось дать бой?

- Конечно, мы знали, что это хорошая команда, которая хорошо играет с мячом, любит его контролировать. Да, у них есть проблемы, но сегодня мы победили - значит, мы сильнее.

- Сегодня самый тяжелый матч из тех, что были после зимнего перерыва?

- Каждый матч тяжелый по-своему, и мы готовимся к каждому поединку.