Судаков в игре с Ворсклой получил повреждение. Игрок был заменен

В Полтаве продолжается матч 24-го тура между "Ворсклой" и "Шахтером". По состоянию на 90-ю минуту "горняки" ведут в счете - 0:1. Полтавская команда играет в большинстве из-за удаления Зубкова.

На 88-й минуте произошла замена Георгия Судакова на Тараса Степаненко. Георгий ушел с поля прихрамывая и опираясь на врачей. В поле он получил повреждение после столкновения с игроком "Ворсклы" на правом фланге.

Добавим, что за пределами поля Судаков передвигался уже самостоятельно.