Судаков в игре с Ворсклой получил повреждение. Игрок был заменен
Тревожное известие
Фото: Шахтар
В Полтаве продолжается матч 24-го тура между "Ворсклой" и "Шахтером". По состоянию на 90-ю минуту "горняки" ведут в счете - 0:1. Полтавская команда играет в большинстве из-за удаления Зубкова.
На 88-й минуте произошла замена Георгия Судакова на Тараса Степаненко. Георгий ушел с поля прихрамывая и опираясь на врачей. В поле он получил повреждение после столкновения с игроком "Ворсклы" на правом фланге.
Добавим, что за пределами поля Судаков передвигался уже самостоятельно.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
tekutiev (донецк,Украина)
14.04.2024 в 15:10
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Ворскла - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Мадридский Реал повторил рекорд по пропущенным, который держался более 30 лет
- Украина потеряла шанс впервые в истории выйти в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг
- Эстонский футболист отказался от капитанской повязки в сборной после своих высказываниях о войне России с Украиной
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Настоящий Терминатор. Месут Озил шокирует фанатов превращением в гору мышц. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 1