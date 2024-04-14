  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Судаков в игре с Ворсклой получил повреждение. Игрок был заменен
В тренде

Судаков в игре с Ворсклой получил повреждение. Игрок был заменен

Общие новости

Тревожное известие

Судаков в игре с Ворсклой получил повреждение. Игрок был заменен

Фото: Шахтар

Новина українською

В Полтаве продолжается матч 24-го тура между "Ворсклой" и "Шахтером". По состоянию на 90-ю минуту "горняки" ведут в счете - 0:1. Полтавская команда играет в большинстве из-за удаления Зубкова.

На 88-й минуте произошла замена Георгия Судакова на Тараса Степаненко. Георгий ушел с поля прихрамывая и опираясь на врачей. В поле он получил повреждение после столкновения с игроком "Ворсклы" на правом фланге.

Добавим, что за пределами поля Судаков передвигался уже самостоятельно.

По теме
yellow-arrow
Таллес: Я получил замечательные эмоции, когда праздновал гол вместе со зрителями на трибунах
yellow-arrow
Голкипера Вереса успешно прооперировали после полученной травмы. Теперь - долгая реабилитация
yellow-arrow
Заря - Черноморец: стартовые составы
Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
tekutiev (донецк,Украина)
14.04.2024 в 15:10
мат закончился 15 минут назад и тишина???
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
tekutiev (донецк,Украина)
14.04.2024 в 15:10
мат закончился 15 минут назад и тишина???
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости