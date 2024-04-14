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Таллес: Я получил замечательные эмоции, когда праздновал гол вместе со зрителями на трибунах

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Атмосфера на уровне

Таллес: Я получил замечательные эмоции, когда праздновал гол вместе со зрителями на трибунах

Фото: ФК Рух

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В 24-м туре УПЛ "Рух" и "Кривбасс" сыграли вничью (1:1) на "Арене-Львов". Автор гола в ворота криворожской команды Таллес прокомментировал этот результат.

"Возможно, мы немного потеряли концентрацию в конце первого тайма и соперник нас наказал за это. Трудно возвращаться в игру после такого, но "Рух" сумел это сделать. В целом команда провела хороший матч.

Когда я забивал, то мне удалось найти свободную зону между защитниками, но важную роль в этом эпизоде сыграла классная передача от Олега Федора. Конечно, приятно забить и помочь команде получить такое необходимое очко.

Атмосфера на стадионе была невероятной! Эта поддержка для нас очень важна, ведь придает нам сил. Каждый из нас получает мотивацию играть еще лучше, чтобы получить положительный результат для наших болельщиков. Я получил замечательные эмоции, когда праздновал гол вместе со зрителями на трибунах", - сказал Таллес.

Львовяне остались на 5-м месте в таблице УПЛ. В следующем туре их ждет матч с "Минаем". Дата игры - 22-е апреля.

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Рух (Львов) Таллес Бренер
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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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