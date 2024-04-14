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Ванат: Не могу объяснить как я не забил в пустые ворота

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Но команда победила

Ванат: Не могу объяснить как я не забил в пустые ворота

Фото із сайту Динамо

Новина українською

Форвард "Динамо" Владислав Ванат прокомментировал некоторые моменты матча с "Александрией". Киевляне одолели соперника на выезде со счетом 0:1.

- Владислав, матч складывался для вас непросто. Но можно ли сказать, что удаление вам даже немного помогло - вы стали играть компактнее, выбегать в контратаки?

- Я хотел бы сказать, что, наверное, в этом удалении есть и моя вина, потому что у меня было два хороших момента, которые я не реализовал, хотя должен был в них забивать. Но не получилось. Хорошо, что мы победили.

- Как ты считаешь, сумели ли вы улучшить свою игру после ничьей с "ЛНЗ"?

- Сегодня на поле мы были единой командой, бились друг за друга. И на 95-й минуте все бегали на максимуме. Однозначно, именно командная игра сегодня была лучше, чем в игре с "ЛНЗ".

- После затяжных тревог трудно было возвращаться в игру?

- Тяжелее, но мы понимаем, в чем причина этих тревог. Спасибо нашим Вооруженным Силам за то, что мы вообще можем играть в футбол.

- Уже несколько матчей ты не отмечаешься голами. Как считаешь, в чем причина?

- Да, уже три матча я не забивал. Хотя были хорошие моменты, не забил в пустые ворота. Не могу объяснить как я там не забил. Но ничего, это футбол, даже в таких моментах часто игроки не забивают.

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Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Виктор Иванчук
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