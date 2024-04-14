На войне погиб еще один болельщик Динамо
Печальная весть
Фото: Динамо
Пресс-служба "Динамо" сообщила о гибели в российско-украинской войне болельщика клуба Алексея Кулинича.
"Он отдал свою жизнь защищая Родину, отличался высоким профессионализмом и преданностью своему делу. Его мужество, смелость и решительность всегда будут примером для всех. Вечная Слава Герою!", - написало "Динамо".
Боец имел позывной "Профессор". Служил в 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко.
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Источник:Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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