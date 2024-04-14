На войне погиб еще один болельщик Динамо

Пресс-служба "Динамо" сообщила о гибели в российско-украинской войне болельщика клуба Алексея Кулинича.

"Он отдал свою жизнь защищая Родину, отличался высоким профессионализмом и преданностью своему делу. Его мужество, смелость и решительность всегда будут примером для всех. Вечная Слава Герою!", - написало "Динамо".