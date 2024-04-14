УПЛ. Заря - Черноморец 1:0. Видео гола и обзор матча

В 24-м туре УПЛ "Заря" минимально переиграла "Черноморец" (1:0). Единственный гол забил Игорь Горбач в начале игры. Луганчане были более инциативными, создали множество моментов. Одесситы же, ничего острого у ворот соперников придумать были не способны.

"Заря" поднялась на 11-е место в турнирной таблице. Коллектив Григорчука остался на 8-й строчке. Теперь разница между этими командами составляет 3 очка.

24-й тур УПЛ, сезон 2023/24

04 апреля, Киевская область, Стадион "Левый Берег"

Судья: Владимир Новохатный (Черкассы)

"Заря" (Луганск) - "Черноморец" (Одесса) 1:0

Голы: Горбач (13)