УПЛ. Заря - Черноморец 1:0. Видео гола и обзор матча
Луганчане подбираются к одесситам
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В 24-м туре УПЛ "Заря" минимально переиграла "Черноморец" (1:0). Единственный гол забил Игорь Горбач в начале игры. Луганчане были более инциативными, создали множество моментов. Одесситы же, ничего острого у ворот соперников придумать были не способны.
"Заря" поднялась на 11-е место в турнирной таблице. Коллектив Григорчука остался на 8-й строчке. Теперь разница между этими командами составляет 3 очка.
24-й тур УПЛ, сезон 2023/24
04 апреля, Киевская область, Стадион "Левый Берег"
Судья: Владимир Новохатный (Черкассы)
"Заря" (Луганск) - "Черноморец" (Одесса) 1:0
Голы: Горбач (13)
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Источник:Football Hub
Опубликовал: Виктор Иванчук
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