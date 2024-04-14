Пушич: Организация защиты, структура, дисциплина, характер, менталитет - это было на высоком уровне

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич пообщался с журналистами после победного выездного матча с "Ворсклой" (0:1).

- После удаления во втором тайме "Шахтер" был вынужден перестраиваться, как следствие, стало меньше атак. Какие-то выпады были, но без особого завершения. Не отрабатывал ли "Шахтер" игру в меньшинстве?

- Когда играешь в таких условиях и имеешь на одного футболиста меньше, то не всегда можешь атаковать, потому что не хватает одного игрока на поле. Тогда тебе приходится быть очень организованным, закрывать пространство, когда соперник хочет реализовать определенные моменты, - и мы это делали идеально. Но я расскажу вам историю этой игры, чтобы у вас не осталось вопросов. Смотрите, я очень горжусь своей командой, тем, как мы играли первые 55 минут, это был высококлассный футбол. Единственное, что могу сказать: мы действительно должны были забить на один или два гола больше. Но это футбол. Мы лидировали, очень хорошо играли, очень хорошо начали второй тайм, контролировали игру, а потом был тот эпизод, когда мы получили красную карточку. И наступил момент, когда нужно защищаться гораздо больше, чем хотелось бы. Но даже тогда мы пытались создавать моменты, хотя, конечно, это было невозможно, потому что мы имели на одного футболиста меньше. Однако то, что мы показали во второй части игры, когда играли без одного игрока: организация защиты, структура, дисциплина, характер, менталитет - это было также на высоком уровне. Поэтому это часть игры, ты не можешь все время атаковать, когда имеешь на игрока меньше, особенно при таких обстоятельствах.

- В предыдущем матче с "Ворсклой" "Шахтер" потерпел поражение 1:2, и это был последний матч для Патрика ван Леувена. До этого "Шахтер" тоже проиграл "Ворскле" в конце чемпионата, и хотя там были немного другие обстоятельства, но тот матч также стал последним для Игоря Йовичевича. Не было ли вам страшно перед сегодняшним матчем за результат?

- Скажу откровенно: я не тот тренер, который оглядывается на то, что было до меня, я сконцентрирован только на том, что происходит, когда я здесь. У меня нет комментариев по этому поводу. Я знаю, что это тяжелая выездная игра, должен заметить, что состояние поля также не очень хорошее для игры в футбол. Но нужно адаптироваться к обстоятельствам, что мы и сделали. И я только могу сказать, что, когда вы играете такие поединки, вы должны показать определенные вещи, как я уже объяснял вашему коллеге, и мы это сделали. И это то, о чем я говорю: я ничего не знаю о прошлом, потому что оно не мое. Когда я перехожу в клуб, меня не беспокоит его прошлое, я просто перехожу, имею свое видение, стиль игры и ожидаю от людей определенного отношения - это все. Поэтому я не могу судить о том, что было до меня. Я очень рад, ведь выигрывать такие матчи, выездные матчи, не так легко, особенно когда ты играешь почти 40-45 минут без одного игрока. Поэтому следует отдать должное "Ворскле" - это хорошая команда, она также может играть, имеет индивидуально сильных футболистов, и я понимаю, почему команды уступают ей. Но мы сегодня прекрасно поработали, мы в хорошем настроении, и считаю, что в отрезке, когда имели одиннадцать игроков, показали очень хороший футбол.

- Поздравляем с победой! Но сегодня "Шахтер" показал нетипичную для себя игру: в первом тайме вы действовали узко, не было раскрытия флангов, а второй тайм провели на своей половине. Это усталость или что-то другое?

- В чем-то я с вами соглашусь: мы могли больше пользоваться флангами, но мы также создавали голевые моменты и возможности с флангов, поэтому не всегда есть возможность играть через фланги. Мы играем в "шахтерский" футбол, но постоянно совершенствуя его, добавляя другие вещи. Как я уже говорил вашему коллеге, во втором тайме у нас было на одного игрока меньше, поэтому чего вы ожидали? Невозможно постоянно атаковать, потому что это закономерно, если ты играешь в низком и компактном блоке. И это та часть, над которой мы много работаем, чтобы хорошо защищаться, если это необходимо. Это также является частью игры, это важная деталь для команды в таких условиях. Поэтому, по моему мнению, мы играли очень хорошо во всех аспектах. И нелегко играть в полузащите на этом поле. Вы были на нем? Я бы хотел, чтобы вы вышли на это поле, и, если вернетесь без перелома ноги, я отпраздную с вами.

- Судаков с поля уходил прихрамывая.Насколько серьезной является его травма? Также скажите, когда ждать возвращения Эгиналду и Ракицкого?

- Они снова травмировались, Ярослав и Эгиналду, поэтому, к сожалению, они не смогли быть с нами. Но мы ожидаем, что через несколько дней они вернутся на поле и продолжат работать с командой. Сейчас они тренируются по индивидуальной программе, потому что когда ты имеешь повторную травму, нужно больше времени, чтобы вернуться к командным занятиям. Поэтому они делают шаги, но они еще не готовы. Что касается Судакова, то увидим завтра. Должен сказать, что в случае с такими игроками, как Судаков, соперники всегда пытаются бросить ему вызов, сфолить на нем, и вы видели первый тайм - такие фолы, нужно пересмотреть. Смотрите, мы играем в футбол ради таких игроков, и у нас их много, таких исполнителей, которые могут красиво играть в футбол. И нам нужно их защищать, не допускать "убийственных" подкатов и прочего, на что никак не реагируют, ведь мы должны защищать футбол. И это то, чего я прошу: защищать футбол. И в этом вопрос. А потом я слышу от всех вас об этом. Да, он травмировался. И вам нравится, что он травмировался, один из важнейших игроков сборной? Я не говорю, что против него нельзя делать подкаты. Конечно, можно. Мы играем в жесткую игру, но в жестких играх существуют границы. И я сегодня хотел видеть эти границы, а не такую красную карточку, которую мы получили, когда Зубков пытался отобрать мяч на подборе. Это не защита игры, это ее разрушение. Это то, что я хотел сказать, больше мне нечего добавить.