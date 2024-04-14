Пушич - о стимулировании в футболе: Меня это не беспокоит

Главный тренер "Шахтера" после победы над "Ворсклой" ответил на вопрос о стимулировании в футболе. Напомним, что в СМИ ходят слухи о денежных вознаграждениях от донецкого клуба в случае победы или ничьи любого клуба УПЛ в матче против "Динамо".

- Прежде всего поздравляю с победой! Возможно, это неправильный вопрос для сегодняшнего матча, но в последнее время поднимается такая тема: что вы думаете о стимулировании в футболе? Ваше личное мнение: это нормально или плохо? Например, когда "Динамо" (Киев) стимулирует другую команду обыграть "Шахтер".

- Спасибо за поздравления. Смотрите, я когда-то говорил, что если вы большой клуб, а мы - большой клуб, то все всегда на 100 процентов имеют стимул соревноваться с вами. Знаете, мы спортсмены. И конечно, у кого-то будет дополнительный стимул, но я сосредоточен только на своей команде, меня не беспокоит, что они делают, стимуляция и прочее. Я просто сфокусирован на собственной команде, я такой человек. Я до сих пор вижу, что все выкладываются возможно более чем на 110-120 процентов в игре с "Шахтером", что закономерно. Но это меня не касается, я сконцентрирован на своей команде, я всегда говорю, что мы должны работать больше, чем соперник, чтобы создать разницу в качестве. Поэтому можно стимулировать команду сколько угодно, но результат всегда зависит от нас. И я всегда смотрю на нас: на то, как мы действуем в игре, как мы реагируем на ситуации, какую мы имеем энергию. Поэтому я не обращаю внимания на стимуляцию, меня это не беспокоит.