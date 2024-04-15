  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Севастополе перекрыли Крымский мост, в Бердянске прилетело по расположению оккупантов - СМИ
В тренде

В Севастополе перекрыли Крымский мост, в Бердянске прилетело по расположению оккупантов - СМИ

Общие новости

Подробности последней атаки

В Севастополе перекрыли Крымский мост, в Бердянске прилетело по расположению оккупантов - СМИ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во временно оккупированном Бердянске 15 апреля прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

Как позже отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко: "в Бердянске зафиксировано попадание по месту базирования оккупантов на "ЮгГидроМаши".

Также в сети сообщают о массовой ракетной атаке на Крым.

В частности, около 11:30 российские власти сообщили о перекрытии движения по Керченскому мосту. Через несколько минут подконтрольный РФ глава Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу в городе.

Ряд телеграм-каналов сообщил о дыме в районе Керченского пролива. Как утверждается, это спецсредства маскировки, которые используют военные РФ.

В сети пишут о работе российской ПВО в этом районе. Как сообщается, в сторону полуострова летит несколько групп ракет.

Также отмечалось, что группа из пяти вертолетов пролетела через Джанкойский район в сторону Арабатской стрелки. Впоследствии еще две пары штурмовиков Су-25 через Джанкойский район в направлении Арабатской стрелки.

По теме
yellow-arrow
Байден призвал Конгресс одобрить законопроект с помощью Украине и Израилю
yellow-arrow
Кулеба ответил на критику ударов по российским НПЗ со стороны США
yellow-arrow
За сутки Россия потеряла еще 770 военных и 41 артсистему - Генштаб ВСУ
Крым бавовна война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости