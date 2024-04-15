В Севастополе перекрыли Крымский мост, в Бердянске прилетело по расположению оккупантов - СМИ
Подробности последней атаки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во временно оккупированном Бердянске 15 апреля прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.
Как позже отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко: "в Бердянске зафиксировано попадание по месту базирования оккупантов на "ЮгГидроМаши".
Также в сети сообщают о массовой ракетной атаке на Крым.
В частности, около 11:30 российские власти сообщили о перекрытии движения по Керченскому мосту. Через несколько минут подконтрольный РФ глава Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу в городе.
Ряд телеграм-каналов сообщил о дыме в районе Керченского пролива. Как утверждается, это спецсредства маскировки, которые используют военные РФ.
В сети пишут о работе российской ПВО в этом районе. Как сообщается, в сторону полуострова летит несколько групп ракет.
Также отмечалось, что группа из пяти вертолетов пролетела через Джанкойский район в сторону Арабатской стрелки. Впоследствии еще две пары штурмовиков Су-25 через Джанкойский район в направлении Арабатской стрелки.
Популярное сейчас
- Лунин раскритиковал судейство в матче с Мальоркой - известны слова украинца
- Байер – чемпион Германии, Шахтер снова берет три очка, поражения Арсенала и Ливерпуля. Главные новости за 14 апреля
- Байер стал 23-м клубом, выигравший чемпионат Германии за последние 100 лет
- Триумф Барсы в Париже, Довбика признали лучшим, Ярмоленко избежал рецидива. Главные новости за 10 апреля
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского