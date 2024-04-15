В Севастополе перекрыли Крымский мост, в Бердянске прилетело по расположению оккупантов - СМИ

Во временно оккупированном Бердянске 15 апреля прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

Как позже отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко: "в Бердянске зафиксировано попадание по месту базирования оккупантов на "ЮгГидроМаши".

Также в сети сообщают о массовой ракетной атаке на Крым.

В частности, около 11:30 российские власти сообщили о перекрытии движения по Керченскому мосту. Через несколько минут подконтрольный РФ глава Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу в городе.

Ряд телеграм-каналов сообщил о дыме в районе Керченского пролива. Как утверждается, это спецсредства маскировки, которые используют военные РФ.

В сети пишут о работе российской ПВО в этом районе. Как сообщается, в сторону полуострова летит несколько групп ракет.

Также отмечалось, что группа из пяти вертолетов пролетела через Джанкойский район в сторону Арабатской стрелки. Впоследствии еще две пары штурмовиков Су-25 через Джанкойский район в направлении Арабатской стрелки.