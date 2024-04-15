Зеленскому представили новую модель украинского дрона - аналога "Ланцета"

В День работника оборонно-промышленного комплекса 13 апреля президенту Владимиру Зеленскому представили новую модель баражирующего боеприпаса. Это – аналог российского "Ланцета". Он способен поражать наземные и воздушные цели.

Об этом сообщает "Милитарный".

Отмечается, что такой дрон сможет наносить удары по объектам на оперативно-тактической глубине более 100 километров.

Беспилотник, название которого все еще держится в секрете, уже сейчас используется на передовой против российских оккупантов и одержал первые победы, успешно поразив, в частности, российский зенитный ракетный комплекс.

В перспективе новая разработка должна стать средством поражения целей как на земле, так и в небе благодаря своей скорости и мощной боевой части.

"Охотясь на вражеские разведывательные беспилотники, которые наводят российские авиационные и ракетные удары по украинскому тылу и передовой, он сможет снизить ударный потенциал российских войск", - пишет издание.

Новый украинский баражирующий боеприпас должен занять ту же нишу, что и российский "Ланцет", нанося высокоточные удары по важным единицам боевой техники на большом расстоянии от линии фронта.

Беспилотник имеет электрический двигатель и запускается с катапульты, а Х-образный фюзеляж обеспечивает высокую маневренность и возможность поражения статических и подвижных целей по различным траекториям. В частности, он способен входить в цель под прямым углом.

На борту беспилотника может устанавливаться боевая часть весом до 3 кг.

Она представлена в разных версиях: осколочная, термобарическая или бронебойная с ударным ядром. Последняя может пробивать до 40 мм брони и наносить серьезные поражения технике, создавая при проломе корпуса большое количество вторичных осколков.

Максимальная скорость не превышает 180 км/ч, поэтому его основными целями могут быть объекты, которые двигаются медленнее чем 130 км/ч. Речь идет о российских "Орлан-10", Zala и "Ланцетах". Теоретически это могут быть и зависающие или пролетающие на встречных курсах вертолеты.

В паре с барражирующим боеприпасом работает дрон-ретранслятор. Он выполняет задачи поиска цели, ее отслеживания в ожидании ударного дрона и контроля последствий попадания.

Отмечается, что благодаря ретранслятору барражирующий боеприпас способен работать на больших расстояниях и с хорошей связью.

Все беспилотники комплекса оснащаются высоконадежными модулями шифрованной связи (стандарт AES256), что позволяет работать в условиях активного подавления системами РЭБ.

Еще одним новшеством стала интеграция системы "машинного зрения", обеспечивающая захват объектов и автоматическое донаведение на цель.

В настоящее время беспилотный комплекс находится на этапе доведения. Оно происходит в условиях постоянных применений в зоне боевых действий, где дрон уже успешно уничтожает вражескую технику.

Стоимость одного такого беспилотного самолета не раскрывается, однако, по словам разработчиков, она соизмерима со стоимостью большинства украинских дронов оперативно-тактического класса.