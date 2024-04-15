Фридман: Днепр-1 получил все деньги от Жироны. Мы были довольны работой с агентом Довбика

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что испанскую "Жирону" и агента украинского нападающего команды Артема Довбика Алексея Люндовского подозревают в возможных нарушениях правил финансового фэйр-плей FIFA и экономических преступлениях.

Журналист UA-Football Владислав Личик связался с коммерческим директором днепровского клуба Вячеславом Фридманом с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

- Читали ли Вы в прессе информацию о том, что "Жирону" и агента Довбика могут обвинить в финансовых махинациях при трансфере Артема в Испанию?

- Да, читал.

- "Днепр-1" получал какие-то запросы от аудиторских структур?

- Нет. У "Днепра-1" свой контракт с "Жироной". У агента - свой. Деньги за трансфер сразу поступили на клуб. Все и сразу. В первую же неделю после подписания контракта деньги официально поступили. Что там случилось между Люндовским и "Жироной" - я не знаю.

Но если спросить меня, то я имею хорошее впечатление об Алексее. Много раз общался с ним. Он часто был на играх, приезжал на все матчи Довбика. Я очень сильно сомневаюсь в этом (прим. - речь идет о финансовых махинациях). Это больше похоже на какой-то вброс его конкурентов.

- То есть, Вы предполагаете, что этот инфоповод организовали конкуренты Алексея Люндовского?

- Ну, я думаю, что это так. Что кто-то хочет ему навредить. Не более того. А у "Днепра-1" отдельный контракт с "Жироной". Все честно, деньги были получены на клуб. Мы их все использовали в повседневной жизни. Вся сумма поступила одним траншем в первую же неделю.

Если напишете о моем мнении на счет Люндовского... Он производит хорошее впечатление. Это его дело. Мы не лезли в отношения между "Жироной" и агентом. Мы ничего об этом не знаем.

- Если подытожить, то у "Днепра-1" был отдельный контракт с "Жироной"?

- Конечно. Там еще есть агентское соглашение - между "Жироной" и Люндовским.

- А сам днепровский клуб остался доволен работой с агентом Артема Довбика?

- Да, мы довольны.

Напомним, Довбик перешел в состав "Жироны" летом 2023-го года из "Днепра-1". Сумма трансфера составила 7 миллионов евро. Сейчас Артем возглавляет гонку бомбардиров испанской Ла Лиги, имея в своем активе 17 забитых мячей.