Уже начали нарабатывать контакты. Вацко подтвердил, что Коноплянка и Зозуля займутся агентским бизнесом
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sport24
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко подтвердил информацию о том, что экс-игроки сборной Украины Евгений Коноплянка и Роман Зозуля намерены заняться агентским бизнесом и уже начали работу в этом направлении.
"В последнее время получил несколько подтверждений, что Коноплянка и Зозуля будут заниматься агентским бизнесом в тандеме. Вернее, уже начали, нарабатывают конатакты - общаются как с юными футболистами, так и с готовыми статусными, по украинским меркам.
Я считаю, что это классно. Сейчас – только зарождение и впереди очень много работы. Я считаю, что это реально может быть интересной футбольной историей", – сказал Вацко.
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