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Уже начали нарабатывать контакты. Вацко подтвердил, что Коноплянка и Зозуля займутся агентским бизнесом

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Уже начали нарабатывать контакты. Вацко подтвердил, что Коноплянка и Зозуля займутся агентским бизнесом

sport24

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко подтвердил информацию о том, что экс-игроки сборной Украины Евгений Коноплянка и Роман Зозуля намерены заняться агентским бизнесом и уже начали работу в этом направлении.

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"В последнее время получил несколько подтверждений, что Коноплянка и Зозуля будут заниматься агентским бизнесом в тандеме. Вернее, уже начали, нарабатывают конатакты - общаются как с юными футболистами, так и с готовыми статусными, по украинским меркам.

Я считаю, что это классно. Сейчас – только зарождение и впереди очень много работы. Я считаю, что это реально может быть интересной футбольной историей", – сказал Вацко.

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Роман Зозуля Евгений Коноплянка Виктор Вацко
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gican85 (Киев)
15.04.2024 в 20:35
Агентами значит станут
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
15.04.2024 в 20:35
Агентами значит станут
Ответить
0
1

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