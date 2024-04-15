Уже начали нарабатывать контакты. Вацко подтвердил, что Коноплянка и Зозуля займутся агентским бизнесом

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко подтвердил информацию о том, что экс-игроки сборной Украины Евгений Коноплянка и Роман Зозуля намерены заняться агентским бизнесом и уже начали работу в этом направлении.

"В последнее время получил несколько подтверждений, что Коноплянка и Зозуля будут заниматься агентским бизнесом в тандеме. Вернее, уже начали, нарабатывают конатакты - общаются как с юными футболистами, так и с готовыми статусными, по украинским меркам.

Я считаю, что это классно. Сейчас – только зарождение и впереди очень много работы. Я считаю, что это реально может быть интересной футбольной историей", – сказал Вацко.