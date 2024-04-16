ЛНЗ дожал Верес, Днепр-1 упустил победу, Металлист 1925 допустит зрителей. Главные новости за 15-е марта

UA-Футбол собрал для своих читателей главные новости за понедельник, пятнадцатое апреля

Матч между ЛНЗ и "Вересом" был не слишком насыщенным на события, но своя изюминка имела место. Под ливнем команды старались демонстрировать скорость, забить удалось ЛНЗ. После передачи Пасича отличился Хобленко. ЛНЗ закрепился в топ-10, а "Верес" продолжает находиться в зоне переходных матчей.

"Днепр-1" довольно быстро повел в счете в своем матче 24-го тура УПЛ, но не смог развить преимущество. Более того, днепряне очень вяло провели второй тайм, и закономерно потеряли два зачетных балла на последних секундах: после подачи с углового забил Максим Имереков. Юрий Максимов после матча не пришел на общение с прессой.

Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, "Металлист 1925" активно работает над возможностью допуска зрителей на трибуны стадиона "Левый берег". Клуб оборудовал укрытие для болельщиков и обратился за разрешением в ОВА. Какое количество зрителей будет иметь возможность посещать матчи харьковчан – пока неизвестно.

В СМИ появилась информация о том, что трансфер Артема Довбика из "Днепра-1" в "Жирону" мог произойти с финансовыми махинациями. UA-Футбол обратился с запрос к коммерческому директору днепрян Вячеславу Фридману, получив от него ответ. "Днепр-1" деньги за трансфер получил, никаких проблем с "Жироной" нет. У украинского клуба с испанским – один контракт, а у "Жироны" с агентом игрока – другой. "Днепр-1" работой с менеджером Артема Довбика доволен.

На выходных лондонский "Арсенал" уступил "Астон Вилле", ухудшив свои шансы на титул чемпиона АПЛ. После поражения болельщики "канониров" жестко раскритиковали украинского защитника лондонцев Александр Зинченко. Призывали убрать его из команды и отправить в Украину на фронт.