  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленскому направили на подпись проект закона о мобилизации
В тренде

Зеленскому направили на подпись проект закона о мобилизации

Общие новости
Обновлено

Вступит в силу через месяц после подписания

Зеленскому направили на подпись проект закона о мобилизации

president.gov.ua

Новина українською

Проект Закона об усилении мобилизации направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

В карточке закона на сайте парламента говорится, что документ уже подписан спикером парламента Русланом Стефанчуком и направлен на подпись Главе государства.

Основная часть норм закона вступает в силу через месяц после его подписания.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации, который вводит различные положения, в том числе обязательства лиц с инвалидностью после 24 февраля 2022 года пройти повторный медицинский осмотр, ограничения на управление автомобилем для тех, кто уклоняется от военной службы, а также необходимость иметь при себе военно-учетные документы.

По теме
yellow-arrow
Боррель - о помощи Украине: Дешевле купить Patriot, чем потом восстанавливать ТЭС
yellow-arrow
Умер публицист и общественный деятель Дмитрий Капранов
yellow-arrow
СБУ уничтожила РЛС России, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины
Верховна Рада Владимир Зеленский мобилизация война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Верховная Рада Украины
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
16.04.2024 в 14:33
Де таких грамотіїв редакція набирає? Законопроект - це проект закону до голосування. Після того, як депутати проголосували, це вже закон."Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України." Ч.1 ст.94 Конституції України.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
16.04.2024 в 14:33
Де таких грамотіїв редакція набирає? Законопроект - це проект закону до голосування. Після того, як депутати проголосували, це вже закон."Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України." Ч.1 ст.94 Конституції України.
Ответить
1
0
alex.belogubko (одесса)
16.04.2024 в 13:52
начните с депутатов олигархов и их сыновей родственников
Ответить
3
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
16.04.2024 в 14:15
Депутати парламенту не підлягають мобілізації у жодній країні світу. Щодо олігархів, то більше толку буде, якщо будуть допомагати ЗСУ. А їх дітей ніхто і не забороняв мобілізовувати. А загалом у нас тих олігархів що 5 чоловік. Це просто буде супер пупер гігантська заміна тим, що в окопах, якщо мобілізують аж 5 олігархів.
Ответить
0
0
Gican85 (Киев)
16.04.2024 в 11:07
Тоже мне интрига
Ответить
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости