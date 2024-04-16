Зеленскому направили на подпись проект закона о мобилизации

Проект Закона об усилении мобилизации направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

В карточке закона на сайте парламента говорится, что документ уже подписан спикером парламента Русланом Стефанчуком и направлен на подпись Главе государства.

Основная часть норм закона вступает в силу через месяц после его подписания.