Зеленскому направили на подпись проект закона о мобилизации
Вступит в силу через месяц после подписания
president.gov.ua
Проект Закона об усилении мобилизации направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
В карточке закона на сайте парламента говорится, что документ уже подписан спикером парламента Русланом Стефанчуком и направлен на подпись Главе государства.
Основная часть норм закона вступает в силу через месяц после его подписания.
Напомним, 11 апреля Верховная Рада
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