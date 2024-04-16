Зеленский: Без помощи США Украина не имеет шансов победить в войне
Президент рассказал о проблемах на фронте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украине для защиты территорий необходимо быть намного сильнее врага. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время интервью PBS NewsHour.
Комментируя вопрос о важности финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов Америки (США), Зеленский заявил, что "без этой поддержки у нас не будет никаких шансов на победу."
"Нужно быть намного сильнее врага. На сегодняшний день у нас соотношение артиллерийских снарядов 1 к 10. Сможем ли мы удержать позиции? Нет. В любом случае, с такой статистикой они будут оттеснять нас каждый день", - сказал президент.
Зеленский напомнил, что Украина сегодня воюет против большой армии, которая не заботится о своих солдатах. В то же время враг имеет неограниченное количество людей и много снарядов.
"Скажите, пожалуйста, как вы можете бороться с этими тысячами, если у вас нет оружия, чтобы их сбивать? У них есть самолеты, которые вылетают из Крыма и атакуют нас на расстоянии более 300 километров. Это может быть более 300, 400, 500 километров, в зависимости от того, насколько глубоко они целятся из Крыма", - добавил он.
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