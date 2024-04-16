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Зеленский: Без помощи США Украина не имеет шансов победить в войне

Общие новости

Президент рассказал о проблемах на фронте

Зеленский: Без помощи США Украина не имеет шансов победить в войне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украине для защиты территорий необходимо быть намного сильнее врага. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время интервью PBS NewsHour.

Комментируя вопрос о важности финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов Америки (США), Зеленский заявил, что "без этой поддержки у нас не будет никаких шансов на победу."

"Нужно быть намного сильнее врага. На сегодняшний день у нас соотношение артиллерийских снарядов 1 к 10. Сможем ли мы удержать позиции? Нет. В любом случае, с такой статистикой они будут оттеснять нас каждый день", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что Украина сегодня воюет против большой армии, которая не заботится о своих солдатах. В то же время враг имеет неограниченное количество людей и много снарядов.

"Скажите, пожалуйста, как вы можете бороться с этими тысячами, если у вас нет оружия, чтобы их сбивать? У них есть самолеты, которые вылетают из Крыма и атакуют нас на расстоянии более 300 километров. Это может быть более 300, 400, 500 километров, в зависимости от того, насколько глубоко они целятся из Крыма", - добавил он.

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Украина США Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
PBS NewsHour
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Gican85 (Киев)
16.04.2024 в 13:09
С одной стороны это послание США, а с другой - может подорвать боевой настрой
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Комментарии 2
Gican85 (Киев)
16.04.2024 в 13:09
С одной стороны это послание США, а с другой - может подорвать боевой настрой
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ВасяКулебяка (Козливка)
16.04.2024 в 13:33
Це очевидні речі, всі і так знають, шо без західної зброї ми не встоємо.
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