Зеленский: Без помощи США Украина не имеет шансов победить в войне

Украине для защиты территорий необходимо быть намного сильнее врага. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время интервью PBS NewsHour.

Комментируя вопрос о важности финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов Америки (США), Зеленский заявил, что "без этой поддержки у нас не будет никаких шансов на победу."

"Нужно быть намного сильнее врага. На сегодняшний день у нас соотношение артиллерийских снарядов 1 к 10. Сможем ли мы удержать позиции? Нет. В любом случае, с такой статистикой они будут оттеснять нас каждый день", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что Украина сегодня воюет против большой армии, которая не заботится о своих солдатах. В то же время враг имеет неограниченное количество людей и много снарядов.