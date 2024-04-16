СБУ уничтожила РЛС России, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины
Стоимость комплекса - 100 млн долларов
СБУ
В Брянской области России была поражена радиолокационная станция дальнего действия, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины. Операцию провела Служба безопасности Украины.
Об этом сообщают ряд украинских СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Модернизированный комплекс "Небо-У" помогал россиянам выявлять украинские средства поражения и поддерживал бомбардировщики, которые атакуют КАБами украинское приграничье. Стоимость РЛС составляет 100 млн долларов. Комплекс, по информации источников, поразили семью дронами-камикадзе самолетного типа.
Благодаря поражению этой цели у врага стало меньше возможностей обнаруживать воздушные цели вдоль северной границы Украины.
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