Умер публицист и общественный деятель Дмитрий Капранов

Во вторник, 16 апреля, умер украинский писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов. Ему было 56 лет.

Об этом сообщили на странице братьев Капрановых в соцсетях. Причины его смерти пока неизвестны.

"Друзья, у нас беда. Сегодня утром внезапно умер Дмитрий. Когда и где прощание, напишу завтра. Все остальное отменяется, простите", - говорится в сообщении.

Вместе с братом-близнецом Виталием Капрановым они были ведущими YouTube-канала "им. Т.Г. Шевченко" и издавали историческую литературу.

В феврале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России, Капрановы вступили в ряды полка "Азов".