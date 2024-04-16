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Умер публицист и общественный деятель Дмитрий Капранов

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Умер публицист и общественный деятель Дмитрий Капранов

facebook.com/radioNV.ua

Новина українською

Во вторник, 16 апреля, умер украинский писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов. Ему было 56 лет.

Об этом сообщили на странице братьев Капрановых в соцсетях. Причины его смерти пока неизвестны.

"Друзья, у нас беда. Сегодня утром внезапно умер Дмитрий. Когда и где прощание, напишу завтра. Все остальное отменяется, простите", - говорится в сообщении.

Вместе с братом-близнецом Виталием Капрановым они были ведущими YouTube-канала "им. Т.Г. Шевченко" и издавали историческую литературу.

В феврале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России, Капрановы вступили в ряды полка "Азов".

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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
16.04.2024 в 15:00
Співчуття рідним та близьким... Гарний історичний канал вели . Господи , дай його душі спокій .
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2
0
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Комментарии 1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
16.04.2024 в 15:00
Співчуття рідним та близьким... Гарний історичний канал вели . Господи , дай його душі спокій .
Ответить
2
0

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