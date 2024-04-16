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Зеленский подписал закон о мобилизации

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Закон вступит в силу через месяц после его подписания

Зеленский подписал закон о мобилизации

president.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации №10449.

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Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Утром, 16 апреля, законопроект был направлен на подпись президенту. А уже в 15.43 Зеленский подписал его.

В соответствии с правилами через месяц после подписания президентом закон вступит в силу.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации, который вводит различные положения, в том числе обязательства лиц с инвалидностью после 24 февраля 2022 года пройти повторный медицинский осмотр, ограничения на управление автомобилем для тех, кто уклоняется от военной службы, а также необходимость иметь при себе военно-учетные документы.

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