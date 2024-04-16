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Китай предложил мирную конференцию для урегулирования войны, но при совместном участии РФ и Украины

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Об этом сообщил лидер Китая Си Цзиньпин

Китай предложил мирную конференцию для урегулирования войны, но при совместном участии РФ и Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что поддерживает проведение мирной конференции для урегулирования "украинского кризиса", но только если в ней примут участие и Россия, и Украина.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Китай не называет войну в Украине "войной", в сообщении китайская сторона называет российско-украинскую войну - "кризисом".

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"Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса (войны - ред.), выступает за своевременный созыв международной мирной конференции, одобренной российской и украинской сторонами, с равным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных вариантов, и готов поддерживать тесную коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами", - сказал лидер Китая.

Об этом Си Цзиньпин заявил утром 16 апреля на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Шольц и Си, комментируя войну, заявили, что "привержены целям и принципам Устава ООН, выступают против использования ядерного оружия или нападений на мирные ядерные объекты, должным образом решают вопросы международной продовольственной безопасности и придерживаются международного гуманитарного права".

Си также заявил, что для восстановления мира в Украине следует придерживаться следующих принципов: "Во-первых, сосредоточиться на общей ситуации мира и стабильности, а не преследовать эгоистические интересы. Во-вторых, охлаждать ситуацию, а не подливать масла в огонь. В-третьих, создавать условия для восстановления мира, а не способствовать дальнейшей интенсификации конфликтов. В-четвертых, уменьшить негативное влияние на мировую экономику и воздержаться от дестабилизации глобальной промышленной цепи поставок.

После встречи Си и Шольц прогулялись и пообедали вместе. На встрече присутствовал министр иностранных дел Китая Ван И.

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